Hasta el domingo Entre Ríos muestra su potencial turístico en la feria Caminos y Sabores

Microrregiones turísticas y emprendedores entrerrianos ponen en consideración pública sus bienes y servicios fruto de una labor integrada con el gobierno de la provincia. En el marco de la inauguración oficial de este viernes la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, dejó saber que "acompañamos el esfuerzo de los que emprenden y en esta oportunidad lo hacemos llegando a una vidriera inmensa como la de Caminos y Sabores, donde participan casi todas las provincias".

Por su parte, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Sato, determinó que "siempre es importante volver a Caminos y Sabores; Entre Ríos es una provincia cuya diversidad productiva posibilita una oferta turística muy variada, por lo cual trabajamos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico para traer 20 expositores acá a Buenos Aires".

Desde el sector privado, la responsable de Pecanes PC, Patricia Coarasa, subrayó: "Es un honor que nos hayan elegido para estar acá representando tanto a Gualeguay como a Entre Ríos. Como productores de nuez pecán trabajamos de manera muy orgánica, y es algo muy lindo el poder contárselo al cliente en persona".

De la Cooperativa Apícola Cosechas del Tala, Héctor Pereira, sumó que "somos un grupo de 24 productores de la zona de Rosario del Tala que estamos muy agradecidos de poder estar mostrándole nuestra miel fraccionada a un público que llega de todas partes. Es una experiencia muy grata el poder mostrar el fruto de nuestro trabajo".

Asimismo, de la firma Be Berry, Julieta Escobar, ligada a la elaboración de alimentos naturales a base de arándanos, ponderó que "es la segunda vez que podemos venir desde Concordia a participar de Caminos y Sabores. Nos da una gran visibilidad ante compradores tanto de Buenos Aires como de otras provincias, inclusive venimos vendiendo bastante; así que muy contentos por ello".

En tanto, Tamara Fanta, de Gran Jardín Infusiones, empresa de Paraná, definió que "es mi primera vez en Caminos y Sabores, y la verdad que se ha acercado mucha gente a charlar, y conocer este producto a base de plantas autóctonas. Los blends de té están elaborados con materias primas de productores agroecológicos, sin esencias artificiales, y están acompañados de información de las propiedades de las plantas".

Mientras que, de Fernetería Pardalis, Federico Delaloye, especificó que "agradecemos la invitación de la provincia, ya que podemos venir a competir con marcas muy potentes con un fernet de calidad hecho en Colón, como también participar en rondas de negocios. Ofrecemos un producto 100 por ciento base de hierbas, sin conservantes ni saborizantes, que se diferencia por su calidad, sabor y el cuidado en su proceso".

Entre Ríos participa con representantes de las microrregiones Tierra de Palmares, Salto Grande, Rincones del Centro, Lomadas y Humedales, Caminos Costeros, Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, El Paraná y sus Aldeas y Caminos del Palacio. Entre las firmas presentes se cuentan Kumquat Aperitivo; Beberry; Ecopecan; Entre Mieles; ABA Bebidas; Pardalis Fernet de autor; Leguero Alfajor Argentino; Gran Jardín; El Japonés - 7 Colinas; Secretos de mi País; Cosechas del Tala; Bodegas de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos; Nuez Pecan, La Reina de las Frutas Secas; Licores Bard; Panalivia; Pecanes PC; Regidiet; y Gin Mitos, Vermut Pombero.

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