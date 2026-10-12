Un secuestro de psicofármacos en Entre Ríos derivó en tres allanamientos en Córdoba

En el marco de los operativos de prevención y seguridad vial dispuestos por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía de Entre Ríos concretó un importante secuestro de sustancias controladas en el departamento Federación, que derivó en investigaciones coordinadas a nivel interprovincial.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 11 de octubre en el Puesto Caminero Paso Cerrito (ubicado en el km 341 de la Autovía General Artigas). Allí, personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detectó e incautó un total de 38.005 pastillas de Rohypnol (distribuidas en 1.487 blísteres y 16 bolsas de nylon), además de un vehículo Volkswagen Suran, cinco teléfonos celulares y documentación relevante.

Por disposición de la Justicia Federal, dos hombres mayores de edad quedaron detenidos e incomunicados. En el procedimiento tomó intervención posterior la Dirección General de Drogas Peligrosas y la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federación.

Extensión de los procedimientos a Villa Carlos Paz

A partir del hallazgo y las actuaciones tramitadas con la intervención del Juzgado Federal de Concordia -a cargo de la doctora Analía Ramponi, secretaría del doctor Alan Bergdolt-, las tareas investigativas se extendieron hacia la provincia de Córdoba.

Durante la madrugada del 12 de octubre, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas de Entre Ríos, en trabajo conjunto con la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina, ejecutaron tres allanamientos en domicilios de Villa Carlos Paz, donde se secuestraron elementos de alto interés para la causa.

Riesgos para la salud pública

El Rohypnol (flunitrazepam) es un psicofármaco sometido a estrictos controles legales. Su consumo fuera de prescripción médica acarrea severos riesgos para la salud, como depresión del sistema nervioso central, pérdida de conciencia, alteración de la memoria y efectos potencialmente mortales si se combina con alcohol u otras sustancias.

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