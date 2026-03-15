Un maquinista evitó la muerte de un hombre que se había acostado en las vías en Chajarí

En Chajarí, norte de Entre Ríos, tuvieron que asistir a un hombre en la intersección de las vías y Avenida Primero de Mayo, hecho ocurrido en la tarde de este viernes.

En ese momento circulaba por las vías férreas una formación del Urquiza y su conductor un hombre de 37 años, domiciliado en Monte Caseros (Corrientes) logra divisar a una persona que se encontraba tirada sobre las vías.

El maquinista, con gran pericia, logró inmediatamente accionar los frenos, y evitó impactar contra el cuerpo de este hombre de 50 años domiciliado en la ciudad de Chajarí, que como producto de su estado de ebriedad había caído sobre las vías.

Inmediatamente se convocó a la ambulancia del Hospital provincial Santa Rosa de Chajarí quien trasladó a este hombre, aunque no había sufrido, aparentemente, ninguna lesión de importancia.

Fuente: La Fusta, Chajarí.