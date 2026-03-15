Tragedia en La Paz: 3 fallecidos por siniestro vial en Bovril

Un gravísimo accidente de tránsito ocurrido durante la noche de este sábado en la Ruta Nacional N° 127 dejó como saldo tres personas fallecidas. Las víctimas se trasladaban en una Renault Duster.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la localidad de Bovril (departamento La Paz).

El siniestro vial involucró a una camioneta Renault Duster de color blanco, en la que viajaban las víctimas fatales, y un camión de gran porte. Al parecer, según indicó la Policía, el camión habría ingresado a la ruta desde una planta donde había cargado cereales, momento en el cual transitaba el vehículo de la familia que impactó en el lateral del semirremolque.

La policía informó las identidades de las víctimas. En el lugar fallecieron Darío Gustavo Landra (57), Analia Cristina Heit (43) y Agostina Landra Heit (15). Un menor de 13 años fue trasladado al Hospital San Roque de Paraná. Todos, con domicilio en la localidad de Bovril

El chofer del transporte pesado fue sometido a un test de alcoholemia y el resultado fue negativo, según se supo. En el procedimiento participaron efectivos de las jefaturas departamentales de Villaguay y La Paz. También intervino personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, Comisaría Mojones Norte, Comisaría Bovril y División Policía Científica.

Fuente:Análisis.