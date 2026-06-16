Corte total en Ruta Nacional 12 por el vuelco de un acoplado

Alrededor de las 7,30 de este martes se produjo el vuelco de acoplado en el kilómetro 180 de la Ruta Nacional 12, altura arroyo Sauce, lo que generó un corte total en el tránsito.

A las 9, la empresa concesionaria de las rutas nacionales, informó que “Se encuentra interrumpida la circulación en ambos sentidos debido al vuelco de un acoplado que quedó sobre la calzada con su carga dispersa”.

Trabajan en el lugar personal de Conservación y grúa pesada para liberar la ruta.

No se registran heridos.

Se solicita evitar la zona y circular con precaución.

Intervienen en el hecho un móvil de Bomberos Voluntarios de Ceibas, y otro de Médanos, frente al despiste del camión que provocó el vuelco del acoplado.