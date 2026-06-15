Paso a la Inmortalidad de Güemes: por qué es feriado este lunes 15 de junio

En el marco del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, este lunes es feriado en todo el país dando lugar a un fin de semana largo. Sin embargo, cabe aclarar que la conmemoración originalmente corresponde al 17 de junio, pero la normativa vigente permite el traslado de algunas fechas para favorecer al turismo.

Considerado una figura fundamental de la historia nacional, Güemes lideró la defensa del norte argentino frente a las invasiones realistas durante el proceso independentista. A través de una estrategia basada en la acción de las milicias gauchas, logró contener el avance de las tropas españolas y garantizar la protección de la región mientras se desarrollaban las campañas libertadoras impulsadas por otros líderes patriotas.

La fecha posee una importancia especial en las provincias del norte del país, aunque su reconocimiento alcanza a todo el territorio nacional. Desde hace más de una década integra oficialmente el calendario de feriados argentinos como homenaje a su legado.

Quién fue Martín Miguel de Güemes

Martín Miguel de Güemes fue un militar y dirigente político nacido en Salta que desempeñó un papel decisivo en la Guerra de la Independencia. Al frente de sus tropas gauchas, protagonizó la resistencia contra las fuerzas realistas que intentaban avanzar sobre el territorio de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata.

Su aporte fue reconocido oficialmente mediante la Ley 25.172, que declaró el 17 de junio como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Posteriormente, la Ley 27.258 incorporó la fecha al calendario de feriados nacionales.

Los feriados que restan en 2026

Tras el feriado de Güemes, el calendario nacional aún contempla varias fechas patrias y religiosas que ofrecerán nuevas pausas durante el año.

Feriados inamovibles

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Fuente: APFDigtal

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