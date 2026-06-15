Hasta el 19 de junio podrán inscribirse los proyectos para la Feria de Educación

Hasta el 19 de junio inclusive permanecerá habilitada la inscripción de proyectos para la Instancia Escolar de la Feria de Educación 2026. El trámite se realiza a través del Micrositio de Feria de Educación, donde se encuentran disponibles los formularios correspondientes a cada nivel educativo.

Las Ferias de Educación constituyen un espacio de encuentro y aprendizaje que permite visibilizar experiencias pedagógicas significativas desarrolladas en las instituciones educativas. Además, promueven la innovación, la creatividad y el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes.

De acuerdo con el Documento Técnico Administrativo aprobado mediante la Resolución N°1103/25 del CGE, cada proyecto deberá contar con cuatro documentos feriales obligatorios: Carpeta de Campo, Registro Pedagógico, Informe de Trabajo y Video de Registro.

Estos materiales permiten documentar, sistematizar y comunicar el recorrido realizado por cada proyecto, incluyendo avances, reflexiones, producciones y aprendizajes construidos durante el proceso. Todos los documentos deberán presentarse integrados en un único archivo en formato PDF.

La convocatoria está dirigida a proyectos que se encuentren en diferentes etapas de desarrollo, ya que no es requisito que estén finalizados al momento de la inscripción. Lo importante es que los documentos feriales reflejen el proceso pedagógico que se lleva adelante en el aula y su evolución a lo largo del tiempo.

Para acompañar a las instituciones educativas en esta etapa, el Micrositio de Feria de Educación 2026 reúne información y recursos específicos que facilitan tanto la inscripción como la organización de los proyectos participantes https://cge.entrerios.gov.ar/ferias-de-educacion-2026/

Entre los materiales disponibles se encuentran los formularios de inscripción por nivel educativo, documentos normativos nacionales y provinciales, instructivos paso a paso para completar el trámite, testimonios y experiencias de docentes que participaron en ediciones anteriores, además de recursos educativos del Portal Aprender.

Asimismo, el espacio digital incluye información sobre otras convocatorias vinculadas al ámbito educativo, como desafíos creativos y proyectos de escuelas solidarias. Por consultas o inquietudes, las instituciones pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].

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