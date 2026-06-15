Docentes universitarios vuelven al paro desde este martes

Los docentes universitarios volverán a realizar un paro nacional esta semana para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar una recomposición salarial. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Conadu Histórica, y se desarrollará desde este martes 16 hasta el sábado 20 de junio.

La protesta se produce luego del rechazo a la propuesta presentada por el Gobierno nacional a las autoridades universitarias, federaciones docentes y no docentes en el marco de las negociaciones para intentar destrabar el conflicto que atraviesa al sistema universitario público.

Según se informó, la oferta oficial contemplaba un incremento salarial del 21,3% en junio y otro 3% en septiembre, además de partidas presupuestarias complementarias y fondos destinados a hospitales universitarios.

Rechazo al acuerdo

Desde los sectores gremiales que impulsan la medida consideraron insuficiente la propuesta y cuestionaron el entendimiento alcanzado entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras organizaciones sindicales.

La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, sostuvo que "se impuso el rechazo" al acuerdo y aseguró que la propuesta generó "un repudio entre las y los trabajadores".

Además, remarcó que el reclamo central apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. "Lo que pedimos es que se cumpla la ley, que establece un aumento por encima del 50% para nuestros salarios", afirmó.

Continúa el plan de lucha

Durante la semana pasada se desarrollaron distintas manifestaciones y actividades de protesta en ciudades universitarias de todo el país, impulsadas por sectores autoconvocados.

Los organizadores señalaron que las acciones buscaron visibilizar el reclamo por salarios, becas estudiantiles y presupuesto para las universidades nacionales.

En ese marco, los sindicatos adelantaron que evaluarán nuevas medidas una vez finalizada la semana de paro, mientras continúan las negociaciones y el reclamo por mayores recursos para el sistema universitario público.

Fuente: elonce.com

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