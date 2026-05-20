Paro de AGMER este jueves: trabajadores de la educación atraviesan un “empobrecimiento generalizado”

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a un paro docente para este jueves 21 de mayo en defensa de la Ley 8732, del sistema previsional y de las condiciones laborales del sector.

A través de un comunicado difundido por la Comisión Directiva Central, el gremio sostuvo que los trabajadores de la educación atraviesan un escenario de “empobrecimiento generalizado” y deterioro de sus condiciones de vida.

“Los docentes sufrimos las consecuencias día a día”, señalaron desde AGMER al referirse a la situación económica y social.

Reclamo salarial y defensa del sistema previsional

Entre los principales reclamos, el sindicato exigió “un salario digno” y aumentos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

“Paramos por incrementos reales frente a la inflación, que nos ponga en perspectiva de superar la línea de la pobreza”, expresaron en el documento.

Asimismo, manifestaron preocupación ante la posibilidad de una reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno provincial. Según indicaron, el proyecto anunciado públicamente implicaría “un nuevo ajuste contra las y los jubilados” y afectaría también a los trabajadores activos en su futura jubilación.

Desde AGMER convocaron a toda la docencia entrerriana a adherir al paro del jueves 21 de mayo “en defensa de nuestras condiciones laborales y de nuestro sistema previsional”.

Con información del Once.com

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