Según el gobierno, el presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos

Las cifras recopiladas por el Consejo General de Educación (CGE) detallan que las aulas del turno mañana contaron con una asistencia mayoritaria. Este porcentaje asegura la continuidad pedagógica y el normal desarrollo de las actividades escolares en la mayor parte del territorio provincial.

Desde el Poder Ejecutivo destacaron la vocación de los educadores que asistieron a sus puestos laborales. Su presencia permitió sostener las instituciones abiertas, protegiendo de forma prioritaria el derecho a la educación de los alumnos entrerrianos.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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