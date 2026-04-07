Tras la muerte de una joven policía, apartaron al jefe de la comisaría de Chajarí y a un sargento

La medida fue dispuesta por la superioridad y, según se indicó, se mantendrá hasta tanto se logre esclarecer el hecho.

Desde la conducción departamental señalaron que no cuentan con detalles sobre los elementos que motivaron la decisión, ya que la notificación recibida tuvo como objetivo garantizar transparencia en el proceso investigativo.

En ese sentido, remarcaron que los funcionarios involucrados se pusieron a disposición de la Justicia de manera inmediata, entregando tanto sus teléfonos personales como los provistos por la fuerza. Asimismo, desde la Policía se facilitó el acceso a registros de guardia y al sistema de cámaras de la dependencia, tanto internas como externas.

Concretamente la decisión recayó sobre el titular de comisaría primera de esa ciudad de amigos, Mauricio Maschio; y de un sargento de apellido Leonard.

La investigación en manos de la Fiscalía de Chajarí, que también secuestró el teléfono celular de la joven fallecida, considerado un elemento clave para el avance de la causa. Se prevé que el análisis de los dispositivos y el cruce de información resulten determinantes para esclarecer lo ocurrido.

Por otro lado, informaron que se están llevando adelante entrevistas a compañeros de trabajo y de promoción de la funcionaria, mientras continúan las tareas investigativas.

Acompañamiento

Desde la Jefatura Departamental indicaron que se brinda acompañamiento a los efectivos que se vieron afectados por la situación, a través de profesionales en salud mental que forman parte de la institución. No obstante, se señaló que no habría antecedentes de intervenciones previas en relación con la joven.

Finalmente, se expresó la expectativa de que el caso pueda resolverse a la brevedad, tanto para llevar tranquilidad a la comunidad, como a las familias involucradas.

El suicidio de la joven policía de 21 años ocurrió el pasado jueves 2 de abril, mientras cumplía una guardia callejera en un comercio ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Siburu, de la ciudad de Chajarí.

Fuente: Diario Río Uruguay