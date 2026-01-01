Tragedia en Victoria: en un incendio mueren dos empleadas de una rotisería

En las últimas horas, fallecieron en la localidad entrerriana de Victoria dos chicas que trabajaban en una rotisería.

Las empleadas eran Natalia García de 39 años y Agustina Cabrera, de 20, que quedaron entre las llamas.

En el local de comidas rápidas “Costa Rica”, en calles Matheu y Camoirano, explotó una garrafa y las chicas quedaron atrapadas. No se descarta que hayan explotado otras garrafas para que se generara la tragedia.

En el lugar intervino personal de Bomberos Voluntarios Victoria, se hizo presente el Fiscal en turno, dando intervención al Gabinete de Policía Científica para las diligencias de rigor.

El hecho se produjo en las últimas horas del martes 30 y enlutó a la ciudad de Victoria horas antes de las fiestas.