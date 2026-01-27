Sigue el conflicto en el puerto de Concepción del Uruguay: hubo represión, detenidos y policías heridos

El operativo se produjo mientras trabajadores y representantes sindicales permanecían en la zona, en el marco del reclamo por el reconocimiento formal del SUPA como entidad representativa de los estibadores locales. La intervención de las fuerzas de seguridad elevó el nivel de tensión del conflicto, que se desarrolla en un clima de alta sensibilidad.

Desde el gremio ratificaron la continuidad de la medida de fuerza y advirtieron que no habrá levantamiento del paro hasta tanto se reconozca formalmente la representación sindical y se habiliten canales de diálogo efectivos.

El referente sindical Alberto Paredes, del Sindicato La Carne de Concepción del Uruguay, denunció la represión durante el operativo y advirtió sobre las consecuencias: "Nos reprimieron a todos, pero si intentan reprimirnos, van a parar todos los barcos y puertos argentinos. La FEPA está presente, con el secretario general Marcelo Osores y toda la federación. Nos atacaron con balas de goma, garrotes y piedrazos, y lastimaron a dos compañeros, uno de Concepción del Uruguay y otro de Bahía Blanca".

Detenidos

El Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dio cuenta de este episodio en sus redes sociales: “Actividad policial y de la PNA en Puerto de C del Uruguay. Un barco debía cargar madera para llevar al exterior y en este contexto, un grupo de personas sindicalizadas llegadas desde distintos puntos del país intentaron impedir el ingreso de los camiones cargados y a pesar de la advertencia judicial de desistir de esa actividad, decidieron atacar a la policía por lo que inmediatamente se restableció el orden y dio cumplimiento a la manda judicial”.

Se trata de un conflicto intersindical que paralizó las actividades del puerto de Concepción del Uruguay, seis personas fueron detenidas tras los cortes vehiculares que bloquearon el ingreso de camiones y afectaron la operatoria del buque “Diazwell”. La puja se da entre la empresa Urcel Argentina S.A. y al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). Estos últimos reclaman el reconocimiento sindical.