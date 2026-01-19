 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad EN LA PROVINCIA

Se registró un nuevo caso de gripe H3N2 en Entre Ríos

Lo confirmó el Ministerio de Salud de la Nación mediante el Boletín Epidemiológico Nacional, al que APFDigital tuvo acceso. El caso también también pertenece al subclado K. Además se confirmó un nuevo caso de dengue, con antecedente de viaje a Brasil

19 Ene, 2026, 20:53 PM

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un nuevo Boletín Epidemiológico Nacional en el que dio a conocer la cantidad de personas afectadas por la variante de influenza H3N2. Además del caso confirmado el pasado viernes, el reporte nacional indica que ya son dos en la provincia.

 

En el marco nacional, desde el 18 de diciembre de 2025 hasta este lunes se identificó 28 casos del subclado K mediante secuenciación genómica. Los mismos se encuentran distribuidos en 14 jurisdicciones del país: 4 en Buenos Aires (PBA), 3 en Mendoza, 3 en Neuquén, 2 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 2 en Córdoba, 2 en Corrientes, 2 en Entre Ríos, 2 en Santa Cruz, 2 en Santa Fe, 2 en Tierra del Fuego, 1 en Chubut, 1 en La Pampa, 1 en La Rioja y 1 en Río Negro.

 

Por otra parte, el informe detalla que se notificó de un nuevo caso de dengue en Entre Ríos, con antecedente de viaje a Brasil. Además, hay 13 casos más confirmados en el pais, de los cuales el 67% manifestó antecedentes de viaje a Paraguay, México, Indonesia, Brasil, Sri Lanka, Pakistán y Cuba.(APFDigital)

Temas

EN LA PROVINCIA Salud CONFIRMADO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso