Se registró un nuevo caso de gripe H3N2 en Entre Ríos

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un nuevo Boletín Epidemiológico Nacional en el que dio a conocer la cantidad de personas afectadas por la variante de influenza H3N2. Además del caso confirmado el pasado viernes, el reporte nacional indica que ya son dos en la provincia.

En el marco nacional, desde el 18 de diciembre de 2025 hasta este lunes se identificó 28 casos del subclado K mediante secuenciación genómica. Los mismos se encuentran distribuidos en 14 jurisdicciones del país: 4 en Buenos Aires (PBA), 3 en Mendoza, 3 en Neuquén, 2 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 2 en Córdoba, 2 en Corrientes, 2 en Entre Ríos, 2 en Santa Cruz, 2 en Santa Fe, 2 en Tierra del Fuego, 1 en Chubut, 1 en La Pampa, 1 en La Rioja y 1 en Río Negro.

Por otra parte, el informe detalla que se notificó de un nuevo caso de dengue en Entre Ríos, con antecedente de viaje a Brasil. Además, hay 13 casos más confirmados en el pais, de los cuales el 67% manifestó antecedentes de viaje a Paraguay, México, Indonesia, Brasil, Sri Lanka, Pakistán y Cuba.(APFDigital)