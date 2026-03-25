Avanza la implementación del programa de capacitación en Salud Mental y prevención del suicidio

El ministerio de Salud de Entre Ríos ultima detalles para la implementación del programa FormarSM, una estrategia integral orientada a la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio para la comunidad.

La propuesta de capacitación es impulsada por la Dirección General de Salud Mental, con el objetivo de socializar herramientas y brindar asesoramiento en temáticas clave como la prevención del suicidio, el abordaje de los consumos problemáticos y la comunicación responsable.

Como parte de este proceso, se concretó una reunión organizativa que contó con la participación del secretario de Salud, Daniel Valentinuz; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la coordinadora del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, Delfina Noé; y el coordinador de Abordaje de Problemáticas de Consumo, Maximiliano Smith.

En ese contexto, el director general de Salud Mental destacó que se trata de una propuesta "intersectorial, que cuenta con una amplia participación y colaboración de distintas organizaciones". Dávila señaló: "Diversos actores y referentes coinciden en la importancia de aunar criterios, reducir la incertidumbre y socializar herramientas para la promoción de la salud mental en toda la provincia".

Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y ampliar la llegada territorial, FormarSM es el resultado de un proceso intersectorial del que participan diferentes actores.

En este marco, formaron parte el encuentro el Secretario de Deportes del Gobierno de Entre Ríos, Sebastián Uranga, junto a la coordinadora de Adultos Mayores del área, Silvina Wiliezko, y el director de Juventud, Facundo Suarez; la decana de la Facultad de Trabajo Social (UNER), Sandra Arito; la docente de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (Uader), Stella Duerto; el integrante del equipo del Centro de Asesoramiento Educacional de la Universidad Adventista del Plata, Mauro Yáñez; la vicepresidenta del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, María Evelyn Portillo; y la presidenta de la Asociación de Médicos Psiquiatras de Entre Ríos, Margarita Cemelli Reber; junto a Jorge Levin e Irene Fuchs, referentes provinciales en salud mental y prevención del suicidio.

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