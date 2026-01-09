Salud recuerda la importancia de sostener el descacharrizado para prevenir el dengue

Por lo tanto, se insta a sostener las acciones preventivas para limitar la circulación del mosquito vector.

Desde la Dirección General de Epidemiología se reiteró que el mosquito se cría y reproduce en el ámbito domiciliario, en recipientes que acumulan agua, incluso en objetos pequeños como tapitas, macetas, baldes, bebederos de animales o canaletas. Por este motivo, se insta a la población a revisar patios, jardines, terrazas y techos, y eliminar todo elemento que pueda convertirse en criadero.

Desde la cartera sanitaria se subrayó que la descacharrización es la herramienta más eficaz para evitar la proliferación del mosquito. En este sentido, se recomienda descartar o vaciar recipientes en desuso como latas, botellas, neumáticos, juguetes, chapas y piletines; dar vuelta baldes; cambiar diariamente el agua de bebederos de animales; reemplazar el agua de floreros por arena húmeda; limpiar canaletas y desagües; tapar tanques y desmalezar terrenos y patios.

El Aedes aegypti es un mosquito pequeño, negro con franjas blancas, que deposita sus huevos en las paredes internas de recipientes con agua. Estos huevos pueden resistir más de un año en condiciones de sequía y, al entrar en contacto con el agua, eclosionan, dando origen a larvas que en aproximadamente una semana se transforman en mosquitos adultos.

Asimismo, es importante tener presente que el dengue no se transmite de persona a persona ni a través de objetos, sino únicamente a través de la picadura del mosquito infectado, por lo que el compromiso individual resulta clave. Entre las medidas complementarias se recomienda el uso de repelente, la colocación de mosquiteros y el uso de ropa clara y de mangas largas para evitar las picaduras, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, horario de mayor actividad del mosquito.

En cuanto a los síntomas, se advirtió que ante la presencia de fiebre alta (39° o más), dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón o sangrado de encías y nariz, se debe concurrir de inmediato al centro de salud más cercano para una evaluación oportuna.

