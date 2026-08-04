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Sociedad ATER

ATER informó que vence en agosto la cuota del Inmobiliario Urbano

(ATER) recuerda a los contribuyentes que vence la cuarta cuota del Inmobiliario Urbano para quienes optaron por el pago prorrateado. El martes 18 vence para los dominios cuyo último dígito numérico finaliza del 0 al 4, y el miércoles 19 del 5 al 9.

4 Ago, 2026, 18:12 PM
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Continúa así el cronograma previsto de vencimientos impositivos de agosto. La agenda fue diseñada para ordenar y distribuir las obligaciones tributarias a lo largo del año, facilitar su cumplimiento y favorecer una adecuada planificación.

 

Desde ATER se informó que el resto de los vencimientos que operan en agosto pueden consultarse en https://www.ater.gob.ar/ater2/frmCalendario2.asp.

 

Se aclara nuevamente que la especificación "Fondo de Mantenimiento Edilicio de Edificios Escolares" incluida en la boleta no representa un nuevo tributo ni implica ningún tipo de aumento en el impuesto. Se trata de una parte del monto ya incluido en el Impuesto Inmobiliario Urbano que ahora se asigna específicamente a obras de infraestructura escolar y servicios públicos esenciales.

 

Las boletas de los impuestos provinciales se emiten en formato digital y están disponibles las 24 horas en el sitio web oficial de ATER. Los contribuyentes pueden adherir a la Boleta Digital para recibir los avisos y notificaciones por correo electrónico. Para consultas se pueden comunicar al correo electrónico [email protected], la web www.ater.gob.ar o telefónicamente al 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13.

 

También pueden abonar de manera presencial en sucursales de Plus Pagos Servicios, presentando únicamente el DNI, número de partida, dominio o CUIT, sin necesidad de contar con la boleta impresa. Asimismo, se pueden pagar los impuestos provinciales mediante código QR desde billeteras virtuales, home banking, débito automático y otros medios electrónicos habilitados disponibles en www.ater.gob.ar.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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