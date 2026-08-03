Según el monitoreo del CGE, en la provincia se registró un presentismo docente del 77%

De esta manera, el indicador de asistencia en las aulas entrerrianas sostiene la misma tendencia y los valores consolidados durante la última medida de fuerza sectorial del pasado miércoles 29 de julio llevada adelante por gremios provinciales.

El relevamiento técnico demuestra que, a pesar del marco de la protesta nacional convocada por Ctera, la mayoría de las comunidades educativas sostienen la actividad institucional, garantizando la continuidad pedagógica y el derecho constitucional a la educación de los alumnos.

Las autoridades del CGE valoran el compromiso del personal directivo y docente que concurrió a los establecimientos educativos.

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