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Sociedad PARO NACIONAL

Según el monitoreo del CGE, en la provincia se registró un presentismo docente del 77%

El Consejo General de Educación informó que el monitoreo desarrollado en los 17 departamentos de la provincia registran un nivel de presentismo docente del 77% frente a la jornada de paro nacional convocada para este lunes.

3 Ago, 2026, 17:35 PM
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De esta manera, el indicador de asistencia en las aulas entrerrianas sostiene la misma tendencia y los valores consolidados durante la última medida de fuerza sectorial del pasado miércoles 29 de julio llevada adelante por gremios provinciales.

 

El relevamiento técnico demuestra que, a pesar del marco de la protesta nacional convocada por Ctera, la mayoría de las comunidades educativas sostienen la actividad institucional, garantizando la continuidad pedagógica y el derecho constitucional a la educación de los alumnos.

 

Las autoridades del CGE valoran el compromiso del personal directivo y docente que concurrió a los establecimientos educativos.

 

 

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