El nivel del río Uruguay alcanzó su valor máximo

Debido a las lluvias ocurridas el pasado sábado 1 de agosto, con el consecuente incremento de los aportes al embalse, el nivel del río aguas abajo de la Represa se incrementó el fin de semana, ubicándose actualmente en valores cercanos a 11,25 y 11,55 metros en Concordia y Salto respectivamente; levemente por encima del Nivel de Alerta.

Si bien se prevén algunas lluvias en la cuenca para los días martes y miércoles, las mismas no serían cuantiosas, por lo que el nivel actual se mantendría, para luego –antes del fin de semana- comenzar a descender.

En las ciudades ubicadas en el tramo inferior del río, más alejadas de la represa, la estabilidad del nivel se irá alcanzando en las próximas horas.

En cuanto al nivel del embalse, tenderá valores altos próximos a 35 metros en los próximos días.

Se recomienda seguir la evolución de la situación mediante los canales oficiales, especialmente con el Comunicado Diario que se actualiza aproximadamente a las 13 horas, y se encuentra disponible en la web: www.saltogrande.org (sección Datos Hidrológicos) y la APP de Salto Grande (disponible para descarga gratuita para Android y Iphone).

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