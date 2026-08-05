La tuberculosis vuelve a golpear la UP9: segundo caso desde abril y crece la preocupación sanitaria en las cárceles

La preocupación no alcanza únicamente a los internos. También involucra al personal penitenciario, enfermeros, trabajadores, proveedores y familiares que ingresan periódicamente a las unidades penales, se trata del segundo brote registrado en la unidad en apenas cuatro meses, ya que el primer episodio fue detectado en abril de este año, lo que evidencia que la enfermedad continúa circulando dentro del establecimiento.

La situación genera especial preocupación porque, en esta oportunidad, los contagios fueron detectados en un pabellón que alberga una menor cantidad de internos que el afectado durante el brote de abril. Esto demuestra que el riesgo de transmisión persiste aun cuando la densidad de población sea menor, debido a las características propias del encierro y la convivencia en espacios cerrados.

Tras confirmarse los diagnósticos, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios previstos para este tipo de enfermedades infectocontagiosas. Los internos afectados comenzaron el tratamiento correspondiente y, de manera paralela, se inició la investigación epidemiológica mediante la identificación y evaluación de los contactos estrechos.

Entre las medidas implementadas se encuentran la realización de pruebas de tuberculina, controles clínicos y estudios complementarios para detectar de manera temprana nuevos casos y evitar la propagación de la enfermedad dentro de los pabellones. Debido a las dificultades logísticas que implica el traslado de internos hacia hospitales públicos, gran parte de las evaluaciones y toma de muestras se realizan dentro de la propia unidad penal.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer otros órganos del cuerpo. Se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda, habla o canta, expulsando pequeñas partículas que pueden ser inhaladas por otras personas.

Los ambientes cerrados, con poca ventilación y donde muchas personas conviven durante largos períodos favorecen significativamente la transmisión de la enfermedad, razón por la cual las cárceles constituyen uno de los ámbitos de mayor riesgo.

Principales síntomas

Los síntomas más frecuentes de la tuberculosis pulmonar son:

* Tos persistente durante dos semanas o más.

• Tos con flema o, en algunos casos, con sangre.

• Fiebre, especialmente durante la tarde o la noche.

• Sudoración nocturna intensa.

• Pérdida de peso sin causa aparente.

• Falta de apetito.

• Cansancio o debilidad general.

• Dolor en el pecho y dificultad para respirar en los casos más avanzados.

La presencia de estos síntomas requiere una consulta médica inmediata para realizar los estudios diagnósticos correspondientes.