No habrá relocalización de la cuestionada Planta de Paysandú

El acuerdo, suscripto por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los representantes Víctor Turpaud y Martín Bremermann, fija hitos técnicos e institucionales previos a la decisión final de inversión y crea comités de alto nivel y técnico para destrabar permisos, acuerdos energéticos y logística, según informó el medio digital El Telégrafo.

El proyecto se ejecutará en cuatro módulos y proyecta producir hasta 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos a partir de energía renovable, H2 verde y CO2 capturado, con salida por tren al puerto de Montevideo para exportar desde 2029.

“Este acuerdo nos da las garantías necesarias a ambas partes para avanzar hacia la concreción de nuestro proyecto en los plazos establecidos”, dijo el CEO de HIF en Uruguay, Martín Bremermann.

HIF estima 1.400 empleos en construcción y 300 permanentes. “Estamos en una carrera contra el tiempo”, afirmó Bremermann. “A partir de 2030 la incorporación de estos combustibles será obligatoria para la movilidad logística en la Unión Europea”, agregó.