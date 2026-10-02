Michel y Bahl reclaman por la apertura del mercado de EEUU para la exportación de cítricos dulces argentinos

Los legisladores nacionales del peronismo, Guillermo Michel y Adán Bahl, solicitaron al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, información actualizada respecto del proceso de apertura del mercado de los Estados Unidos para la exportación de cítricos dulces argentinos, particularmente de la producción entrerriana.

“La apertura de este mercado reviste especial importancia para las economías regionales argentinas y, particularmente, para la Provincia de Entre Ríos y su sector citrícola. Las estimaciones sectoriales indican que las exportaciones argentinas podrían alcanzar aproximadamente 20.000 toneladas anuales por un valor superior a los USD 20 millones anuales”, plantearon el diputado y el senador nacional en la nota presentada.

En ese sentido, remarcaron que “la producción argentina accedería al mercado estadounidense en contraestación, por lo que su ingreso no implicaría una competencia directa con la producción local estadounidense”.

Seguidamente, Michel y Bahl plantearon que “en el marco de la negociación comercial bilateral con Estados Unidos, nuestro país ha avanzado en el cumplimiento de distintos compromisos asumidos”, pero que “el análisis del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos evidencia una marcada asimetría en su nivel de cumplimiento”.

“La República Argentina ha concretado concesiones sustanciales en pos de atender los compromisos allí asumidos: así, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual recientemente la Cámara de Diputados consideró la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Por su parte, en el sector automotriz se adoptó respecto de la homologación de vehículos importados y su ingreso en el mercado argentino las normas de seguridad de los Estados Unidos (Decreto N° 796/2026), admitiéndose la denominada Blue Ribbon Letter; en otro orden, por Decreto N° 483/2026 se simplificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas, también en concordancia con los compromisos asumidos por nuestro país. Mientras tanto, tal y como se ha expuesto, se verifica la falta de avances efectivos por parte de los Estados Unidos en aspectos clave, como el acceso real de nuestros cítricos al mercado estadounidense, lo que expone un desequilibrio persistente en la relación”, apuntaron.

Asimismo, los legisladores hicieron referencia a “una disparidad de trato injustificada respecto de otros países de la región que sí han logrado consolidar canales comerciales expeditos para sus economías regionales”.

“Para la Provincia de Entre Ríos, la apertura del mercado estadounidense representa una oportunidad concreta para ampliar mercados, incrementar exportaciones y fortalecer una de sus principales economías regionales”, expresaron.