“Han pasado 44 años y cada vez hay más interés en Malvinas”, expresó Elsa Mostto

El grupo está integrado por veteranos y a través de un museo itinerante realizarán una muestra en Pueblo Belgrano desde el 30 de marzo, culminando con la vigilia del 1 de abril, con el fogón malvinero.

“Estamos organizando la semana de Malvinas, que se va a hacer en Pueblo Belgrano, en el camping Solares de Belgrano (Mariano Sánchez 62), que comienza el 30”, indicó Elsa Mostto en RADIO MÁXIMA.

La invitación fue extendida a las escuelas, a los familiares de veteranos de Malvinas y al público en general, en el horario de 9 a 13 horas, y por la tarde de 15 a 19 horas.

“Un veterano hizo una cocina, de las que se usaban en Malvinas, para exponerla y mostrar cómo era. Es un Museo bastante completo”, comentó sobre algunos de los objetos que serán expuestos.

Entre las actividades está prevista, además, una instancia de dialogo entre los veteranos de Malvinas y el público presente. “Sería muy lindo que preguntaran lo que quieran saber y así sacarse muchas dudas”, señaló Mostto.

Respecto a la respuesta de los jóvenes y adolescentes frente a las propuestas que relatan los hechos sucedidos en Malvinas durante la guerra, la hermana del ex combatiente resaltó que las actividades “les interesan. Ellos escuchan con mucha atención. En un primer momento pareciera que no, pero sí lo hacen. Ver las cosas hace que les llegue más”, explicó.

“Han pasado 44 años y cada vez hay más interés, lo noto en la atención de la gente y en los aplausos. Cada año llevan más adentro la causa Malvinas”, resaltó.

Finalmente remarcó la importancia de transmitir la historia a los niños y adolescentes. “Los adultos debemos llevar esa bandera y enseñarles a nuestros niños, para que mañana, sean ellos quienes la lleven”, reflexionó.