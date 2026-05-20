Frigerio presentó el potencial apícola de Entre Ríos en la Semana de la Miel en Buenos Aires

La exportación de los productores entrerrianos es el resultado del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Allí el mandatario provincia destacó que la actividad "es muy trascendente para Entre Ríos por lo que significa en términos de producción, trabajo y arraigo".

En la jornada Apicultura: oportunidades en el mercado internacional. Acuerdo Unión Europea-Mercosur, desarrollada este martes, el mandatario se refirió a las oportunidades que genera para las economías regionales. "No es casualidad que hayamos debutado en este acuerdo con una exportación de miel a Alemania. Es fruto de muchos años de trabajo, de la calidad y la capacidad de nuestros productores", sostuvo.

En ese sentido, agregó que el avance "también es consecuencia de los acuerdos que venimos trabajando con Alemania y del esfuerzo de muchos gobiernos para que finalmente el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea fuera una realidad".

Puesta en valor de los productores entrerrianos

La jornada fue organizada por la Cámara de Diputados de la Nación, por iniciativa de la diputada Alicia Fregonese, con el objetivo de fortalecer el perfil exportador del sector apícola, promover el consumo interno y profundizar los vínculos comerciales entre Argentina y la Unión Europea.

Durante su exposición, Frigerio puso en valor el trabajo de los productores entrerrianos y remarcó el potencial agroalimentario de la provincia. "Somos expertos en transformar proteína vegetal en animal. Somos la principal productora de carne avícola de la Argentina y estamos entre los primeros puestos en carne bovina, ovina, porcina, en huevos y también en miel", señaló. Además, recordó que Entre Ríos cuenta con 2.300 productores apícolas y resaltó el rol histórico de Maciá como capital nacional de la miel.

Por otro lado, destacó la necesidad de incrementar el consumo interno y avanzar en procesos de agregado de valor. En esa línea, informó que la provincia trabaja junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos en un estudio para clasificar los distintos tipos de miel según su origen de producción. "Clasificar esa producción de miel le va a agregar valor y va a mejorar el precio para nuestros productores", expresó.

Frigerio también subrayó "el enorme potencial que tiene Entre Ríos en este sector, como en tantos otros", y aseguró que desde la gestión provincial "se está intentando achicar esa diferencia entre lo que somos y lo que podemos ser".

Día Mundial de la Abeja

Por último, el gobernador hizo referencia al Día Mundial de la Abeja, que se celebra cada 20 de mayo, y remarcó la importancia de generar conciencia sobre el rol fundamental de las abejas en la producción de alimentos, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. "Las sociedades que progresan son las que aprenden a cuidar y potenciar aquello que mejor saben hacer. Y nosotros, los entrerrianos, sabemos hacer una miel de enorme calidad", concluyó.

Durante el encuentro se destacó el potencial productivo de Entre Ríos, una de las principales provincias apícolas del país, con más de 600.000 colmenas, unos 2.300 apicultores y una producción anual estimada en 20.000 toneladas de miel. La actividad reunió a representantes diplomáticos, legisladores, cámaras apícolas y productores, e incluyó paneles sobre la situación de la cadena apícola, los desafíos del sector y las oportunidades de exportación en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Además, se abordaron temas vinculados a la trazabilidad y las exigencias sanitarias de los mercados internacionales, como la implementación del Documento de Transporte Electrónico (DTE) para la miel y las posibles restricciones europeas al uso de determinadas pinturas en tambores de exportación. La actividad formó parte de la 10ª Semana de la Miel e incluyó degustaciones de mieles entrerrianas y espacios de vinculación entre actores del sector.