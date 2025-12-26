“Les regalamos el agua, no pagan impuestos y nos contaminan”: graves denuncias de un médico uruguayo

“¿Por qué viene el hidrógeno verde, por qué vienen las pasteras? Porque les regalamos el agua y no pagan un solo impuesto, porque lo pagan en Finlandia. En tiempos de la conquista estaríamos en guerra con Finlandia, y encima nos contaminan”, reflexionó Mattiauda, médico uruguayo.

Mattiauda integra además, el espacio Uruguay Soberano, un colectivo que impulsa una recolección de firmas para poner fin a contratos secretos mediante los cuales, denunció, se otorgan beneficios extraordinarios a empresas multinacionales.

“Lo que pasa en Uruguay es escandaloso, el Estado le hizo las vías a las empresas extranjeras, y con eso hubiera hecho 700 mil viviendas para los uruguayos”, comparó.

Advertencias sanitarias y ambientales

Mattiauda también vinculó la actividad de las multinacionales, con problemas de salud, especialmente en los niños.

“El autismo se ha duplicado un 200 por ciento. Los metales pesados afectan como la marihuana, y hay muestras de niños de zonas urbanas que nacen con un 10 por ciento de su capacidad afectada por la contaminación”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la legalización de la marihuana en Uruguay, a la que definió como “un gran negocio”, y recordó que mientras “la gente menos se informe, más fácil es gobernar”.

Mattiauda también se refirió a decisiones recientes del Estado uruguayo. Afirmó que la Ley de Eutanasia, “busca achicar la población”, y agregó que “las vacunas también fueron un gran negocio, está demostrado, nunca llegaron a la etapa de experimentación para terminar con los más viejos”, sostuvo el profesional.