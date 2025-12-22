La Municipalidad de Colón repudia Memorándum de Entendimiento entre Uruguay y HIF Global

La Municipalidad de Colón expresó su enérgico repudio a la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Uruguay y la empresa HIF Global, considerando que constituye un grave incumplimiento de la palabra empeñada y una violación a los canales diplomáticos y de diálogo construidos entre ambos países por el proyecto de instalación de una planta de combustibles sintéticos en la costa uruguaya de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a las playas colonenses.

Desde el municipio indicaron que “esta decisión unilateral, tomada sin la participación de las comunidades ribereñas, afecta de manera directa al Río Uruguay como sustento de vida y desconoce compromisos asumidos en instancias oficiales previas”. Además, resaltaron que la Municipalidad de Colón considera que esta acción es un atropello a los derechos de los pueblos a decidir sobre su territorio y su futuro.

“La Municipalidad de Colón acompaña a su comunidad y no va a detenerse hasta que la opinión de Colón sea tenida en cuenta y se respete el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y su futuro”, expresó la Municipalidad en un comunicado oficial.

“La Municipalidad de Colón solicita a las autoridades nacionales y provinciales que se pronuncien al respecto y que se tomen medidas para defender los intereses de la comunidad y el medio ambiente”, concluyó el comunicado oficial.

Detalles del Memorándum de Entendimiento:

Firma entre el Gobierno de Uruguay y la empresa HIF

Construcción de canales en el Río Uruguay

Exclusión de las comunidades ribereñas en la toma de decisiones

Afectación directa al Río Uruguay como sustento de vida

Desconocimiento de compromisos asumidos en instancias oficiales previas

