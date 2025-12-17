Renovación en la cúpula policial: Roncaglia tomó juramento a las nuevas autoridades de la Policía de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles una importante reorganización en la estructura de mando de la fuerza de seguridad provincial. El titular de la cartera de Seguridad y Justicia, acompañado por el jefe de Policía, Claudio González y el subjefe, Marcelo Clausich, tomó juramento a los flamantes directores, subdirectores y jefes departamentales designados.
"Es un día importante para la Policía, como todos los años se producen cambios en base a una evaluación permanente de la gestión de la Institución. Esta decisión no es en contra de nadie, es un reconocimiento a los funcionarios que acompañaron la gestión hasta ahora y , generar cambios para mejorar el servicio de seguridad. Hay funcionarios que estuvieron más de 32 años en servicio y eso se agradece mucho", explicó el ministro Roncaglia.
Los cambios fueron oficializados a través del Decreto Nº 3641/2025. Esta reestructuración responde a estrictas razones de servicio y forma parte de una estrategia de renovación funcional propuesta por la Jefatura de Policía. El objetivo central es fortalecer la gestión operativa, administrativa y el despliegue territorial en toda la provincia.
La medida abarca áreas sensibles y estratégicas como la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Drogas Peligrosas, Operaciones y Seguridad Pública, así como las jefaturas de departamentos clave como Paraná, Gualeguaychú y Uruguay, entre otras.
A continuación, el detalle de los oficiales jefes superiores que asumieron sus nuevos cargos:
Direcciones Generales
Prevención de Delitos Rurales: Crio. Mayor Cristian Andrés Allegrini.
Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Jorge Alberto Moreyra.
Asuntos Internos: Crio. Mayor Pedro Alfredo Silva.
Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Diego Martín Cabello del Campo.
Drogas Peligrosas: Crio. Mayor Claudio Benito Passadore.
Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Crio. Mayor Fabiola Andrea Butala Farber.
Subdirecciones Generales
Ayudantía y Planeamiento: Crio. Inspector Mariano Andrés Vecchio.
Departamentales del Paraná: Crio. Mayor José María Pérez.
Drogas Peligrosas: Crio. Inspector Pablo Gastón Preisz Casas.
Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Martín Ramón Tello.
Asuntos Internos: Crio. Inspector Sonia Mariela Capellino.
Administración y Logística: Crio. Inspector Miguel Eduardo Retegui.
Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Luis Alberto Báez.
Institutos Policiales: Crio. Inspector María del Rosario Cornejo.
Policía Científica: Crio. Inspector Alberto Martín Grinovero.
Prevención de Delitos Rurales: Crio. Inspector Horacio Raúl Ludi.
Jefaturas Departamentales
Paraná: Crio. Inspector Hernán Walter Góngora.
Gualeguaychú: Crio. Inspector Ramiro Urroz Denaday.
La Paz: Crio. Mayor Carlos Ariel Schmunk.
Colón: Crio. Inspector Héctor Leonardo Martínez.
Federación: Crio. Inspector Luis Cristian Valdez Puente.
Feliciano: Crio. Mayor Romualdo Javier Ramírez.
Victoria: Crio. Inspector Roberto Carlos Jesús Donda.
Federal: Crio. Inspector Daniel Marcelo Della Giustina.
Tala: Crio. Inspector Lucio Martín Cepeda.
Islas del Ibicuy: Crio. Inspector Héctor Esteban Riquelme.
Subjefaturas Departamentales
Paraná: Crio. Inspector Juan Pablo Claucich.
Gualeguaychú: Crio. Inspector Mauricio Oscar Asler.
Federación: Crio. Inspector Marcos Misael Pereyra.
Federal: Crio. Inspector José Luis Luna.
Feliciano: Crio. Inspector Diego Gustavo Wasinger.
Victoria: Crio. Inspector Ricardo Daniel Ríos.
Gualeguay: Crio. Inspector Mauricio Ariel Ferreyra.
Colón: Crio. Inspector Juan Martín Furlong.
San Salvador: Crio. Inspector Darío Martín Schwindt.
Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos