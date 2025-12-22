Anafilaxia Cero: de que se trata el proyecto que ya tiene media sanción y busca salvar vidas

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, encabezó este lunes la primera capacitación virtual sobre el Protocolo de Anafilaxia Cero en Entre Ríos. La instancia estuvo destinada a los equipos de salud de hospitales y centros de salud de la provincia.

En la apertura de la jornada formativa acerca del Protocolo de Anafilaxia Cero, declarada de Interés Ministerial por Resolución N° 5903/2025, el titular de la cartera sanitaria entrerriana, Daniel Blanzaco, estuvo acompañado por Noemí y Daniel, padres de Matías Colaprete, quien al fallecer hace un año por un shock anafiláctico por la picadura de una abeja le dio nombre al proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados -este martes se trata en la Cámara de Senadores-.

Luego de hacer un recorrido por el proyecto, que implicó el trabajo de diferentes áreas del Ministerio de Salud junto a los legisladores, el funcionario precisó: "La capacitación a todos los directores de hospitales y centros de salud, es la primera línea de acción que tenemos para saber cómo abordar el tratamiento del choque anafiláctico y así tomar medidas en un tiempo adecuado".

En la oportunidad, se trató de la primera clase de una formación que se trabajará en el transcurso de 2026. El ministro puntualizó que "se trata de asegurar los medios y conocimientos para evitar los desenlaces fatales". Tras lo cual adelantó que próximamente habrá una segunda instancia, en la cual se replicará la capacitación en los clubes, y otra dirigida a la población en general, para poder activar un sistema de alarma y acción en el plazo de medio año.

En tanto que Noemí Dalmolín, la mamá de Matías Colaprete, expresó: "Aunque cuando nos levantamos no encontramos paz porque nos faltan nuestros hijos, hoy es un día de celebración para los que perdimos a alguien por esta causa. Matías estaría feliz porque todos ustedes van a tener la posibilidad de que, con otra persona, no se repita lo que pasó con él". Asimismo, agradeció al ministro de Salud, Daniel Blanzaco y su equipo, por haber estado en todo momento dando respuestas. "Esta ley es una caricia al alma, no nos devuelve a nuestros hijos, pero sí la esperanza de que tengamos una sociedad mejor", concluyó a manera de mensaje.

Cabe señalar que la anafilaxia constituye una reacción alérgica grave que, sin intervención terapéutica adecuada, puede progresar rápidamente hasta ser mortal. Los datos epidemiológicos indican una incidencia de 50 a 200 casos por 100.000 habitantes/año. Y, si bien el shock anafiláctico grave y fatal es algo, en teoría poco frecuente, en el último año se registraron cinco casos fatales en Entre Ríos.

Quienes estuvieron a cargo de la capacitación en anafilaxia fueron los médicos, Facundo Alejandro Vidal (especialista en Emergentología) y María Cecilia Cavallo (especialista en Clínica y Alergia e Inmunología). Acompañaron desde el gabinete sanitario los directores generales: de Hospitales, Mauro González; de Emergencias, Diego Sauré; del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio; de Enfermería, Martín Nani; de Comunicación y Relaciones Institucionales, Manuela Calderón Bourband; el director de Emergencias, José Cáceres, y equipo técnico del Ministerio.

