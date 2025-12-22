En lo que va del año hubo 811 siniestros viales en la provincia con 129 víctimas fatales

La dirección de Prevención y Seguridad Vial informó que en la provincia se registraron hasta este lunes 129 víctimas fatales por siniestros viales. También se detalla que 741 personas resultaron con heridas graves, 316 sufrieron lesiones leves y otras 741 resultaron ilesas tras las intervenciones policiales.

En lo que va del año 2025, la Policía de Entre Ríos intervino en un total de 811 siniestros viales, una cifra que pone en alerta a las autoridades provinciales por el impacto social y sanitario que representa. Según los datos oficiales, el saldo de estos incidentes arroja 129 víctimas fatales, de las cuales 82 fallecieron en accidentes ocurridos específicamente en rutas.

El informe estadístico difundido detalla que, además de los fallecidos, 741 personas resultaron con heridas graves, 316 sufrieron lesiones leves y otras 741 resultaron ilesas tras las intervenciones policiales.

Mapa de la siniestralidad

La distribución geográfica de los siniestros muestra una clara prevalencia en las vías interurbanas. El 64% de los accidentes ocurren en rutas (desglosados en un 66% en Rutas Nacionales y un 34% en Rutas Provinciales), seguidos por un 16% en calles, un 15% en avenidas y un 5% en caminos secundarios.

Dentro de las Rutas Nacionales (RN), los puntos de mayor concentración son:

RN 12: Encabeza la lista con el 43% de los siniestros, con especial énfasis en el tramo entre Brazo Largo y Ceibas.

RN 14: Registra un 26%, con mayor frecuencia en los departamentos de Gualeguaychú, Islas del Ibicuy y Concordia.

RN 18: Suma un 13%.

RN 127: Presenta un 9%.

En cuanto a las Rutas Provinciales (RP), la RP 11 es la más crítica con un 36% de los incidentes, particularmente en el trayecto entre Oro Verde y el acceso al Puente Victoria-Rosario. Le siguen la RP 20 (14%), la RP 02 (11%) y la RP 32 (11%).

Perfil de los involucrados

El análisis de los vehículos participantes revela que las motos están involucradas en el 37% de los casos, seguidas por los autos (26%), camionetas o utilitarios (14%) y peatones (12%). Asimismo, el tipo de siniestro más común es la colisión entre vehículos, que representa el 67% de los hechos.

Desde el área de Seguridad Vial de la provincia, se señala que el factor humano sigue siendo determinante. Se estima que 7 de cada 10 siniestros se deben a colisiones frontales derivadas de sobrepasos en zonas prohibidas o invasión de carril. Además, el alcohol al volante continúa siendo un problema grave: a pesar de la vigencia de la Ley de Alcoholemia Cero, en lo que va del año se han detectado 806 controles positivos de un total de 30,000 pruebas mensuales.

Otro dato relevante es la edad de las víctimas. Los jóvenes de entre 25 y 44 años representan casi el 40% de los fallecidos, lo que las autoridades vinculan con el exceso de velocidad y un “exceso de confianza” al conducir. Por otro lado, los adultos mayores (65 a 74 años) representan el 17%, grupo en el que influye la pérdida de reflejos o visibilidad.

Recomendaciones

Ante el inicio de la temporada turística, la Policía ha lanzado el operativo “Verano Seguro”, reforzando los controles de velocidad y alcoholemia en puntos estratégicos. Las autoridades recomiendan evitar viajar de noche, ya que el 55% de los siniestros graves ocurren en horario nocturno, y asegurarse de portar toda la documentación necesaria, la cual puede presentarse de forma digital a través de la aplicación Mi Argentina.

Fuente: Ahora

Temas PREOCUPANTE ESTADÍSTICA