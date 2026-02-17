 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad PRECAUCIÓN

Demoras y largas filas por siniestros en ruta 12

Un choque múltiple y otro en cadena complicaron el tránsito en la Ruta Nacional 12. Largas filas y demoras en sentido Entre Ríos- Buenos Aires.

17 Feb, 2026, 20:47 PM

El regreso después del fin de semana largo de carnaval mostró un tránsito congestionado en rutas 14 y 12, en sentido norte-sur.

 

Un siniestro con la participación de varios vehículos en ruta 12 y un choque en cadena sobre el puente Mitre a la altura de la Isla Talavera, se informaron sin mayores detalles, aunque los mismos no habrían sido de gravedad en cuanto a lesiones para los ocupantes de los distintos vehículos involucrados.

 

Se solicita reducir la velocidad y circular respetando las distancias

PRECAUCIÓN

