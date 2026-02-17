Demoras y largas filas por siniestros en ruta 12

El regreso después del fin de semana largo de carnaval mostró un tránsito congestionado en rutas 14 y 12, en sentido norte-sur.

Un siniestro con la participación de varios vehículos en ruta 12 y un choque en cadena sobre el puente Mitre a la altura de la Isla Talavera, se informaron sin mayores detalles, aunque los mismos no habrían sido de gravedad en cuanto a lesiones para los ocupantes de los distintos vehículos involucrados.

Se solicita reducir la velocidad y circular respetando las distancias

Temas PRECAUCIÓN