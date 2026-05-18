La provincia habilitó la Ventanilla Única para Pymes que facilita el acceso al financiamiento

El gobierno puso en marcha la Ventanilla Única, a través de la cual las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) podrán recibir asistencia para identificar las líneas de crédito y programas más adecuados según sus necesidades, tanto para capital de trabajo como para inversión productiva.

Se trata de una propuesta del Ministerio de Desarrollo Económico, que se ejecuta desde la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, destinada a brindar asesoramiento y acompañamiento a las Pymes para conocer y postular a las líneas de crédito disponibles que potencian el desarrollo productivo entrerriano.

Al respecto, la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, subrayó que "la Ventanilla Única permite, además, acompañar a las empresas durante todo el proceso, desde la evaluación inicial hasta la presentación y seguimiento de las solicitudes, facilitando su vinculación con entidades financieras y organismos de financiamiento".

Asimismo, se promueve la educación financiera, brindando herramientas que mejoran la comprensión del sistema crediticio y amplían las posibilidades de acceso a financiamiento en mejores condiciones.

La funcionaria puso en valor que "el aporte reafirma el compromiso del gobierno con el desarrollo de Entre Ríos, acompañando a quienes producen, invierten y generan empleo, y fortaleciendo un entramado productivo más competitivo e integrado".

Toda la información está disponible en https://www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/frontend/ventanilla_unica.php

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