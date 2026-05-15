El gobierno nacional recortó más de $ 6 mil millones para obras previstas en la ruta 12 en Entre Ríos

Esta Decisión Administrativa está firmada por el Ministro de Economía, Luis Caputo, y por el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. Sólo 12 días antes el Jefe de Gabinete estuvo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, para dar su habitual sesión informativa. Allí, legisladores le preguntaron por el estado de las rutas nacionales, que venían deteriorándose ante la postura del gobierno nacional de paralizar la obra pública.

En el extenso informe, que publicó la Jefatura de Gabinete de Ministros respondiendo por escrito las 2151 preguntas que le hicieron en forma anticipada por escrito a Manuel Adorni, se anunciaban distintas acciones de gobierno ya realizadas o por efectuarse, describió el medio Perfil. Hay por los menos diez ejemplos concretos de obras en rutas nacionales que se anunciaron el 29 de abril y se recortaron el 11 de mayo, sin que pasaran siquiera dos semanas.

Ruta Nacional N° 38 (Catamarca y Tucumán). El Ejecutivo aseguró que la obra de Rehabilitación y Mantenimiento (Malla 441) se encuentra «en ejecución» (con un avance físico del 25,74%), e informó que tiene un presupuesto asignado de $4.256 millones para su finalización estimada en marzo de 2028. Luego, en el anexo de la DA 20/26, se menciona que a esta misma obra (Proyecto 27 – Crema Malla 441) se le aplicó un recorte total de $4.257.984.777.

Buenos Aires. Autopista de la Ruta Nacional N° 3. Figura en las tablas oficiales de «Obras en Ejecución Priorizadas». El informe destaca que la construcción de la Autopista de la RN 3 (tramo San Miguel del Monte – Gorchs) tiene un 40,07% de avance. Pese a estar catalogada como prioridad, la modificación presupuestaria le recortó $6.442.464.031 al proyecto de la RN 3.

Buenos Aires. Autopista de la Ruta Nacional N° 5. Aparece en las tablas oficiales de «Obras en Ejecución Priorizadas». La Autopista de la RN 5 (Mercedes – Variante Suipacha) tiene un 30,41% de avance. Pese a estar catalogada como prioridad, la modificación presupuestaria le recortó $6.748.471.992 al proyecto de la RN 5.

Ruta Nacional N° 40 (Mendoza y San Juan). El Informe 145 detalla la continuidad de la Autopista Tramo Sur (Sección II: Tres Esquinas), indicando que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un presupuesto asignado en 2026 de $24.755 millones. No obstante la asignación específica por parte de un crédito internacional, se le aplicó una quita de $2.025.729.177 al proyecto de construcción de esta autopista en el límite interprovincial.

Ruta Nacional N° 12 (Entre Ríos y Corrientes). El Jefe de Gabinete en Diputados resaltó el altísimo grado de ejecución de los contratos de recuperación y mantenimiento en esta ruta clave de la Mesopotamia, indicando un 92,60% de avance físico para la Malla 513C en Entre Ríos y un 97,20% para la Malla 535 en Corrientes. Sin embargo, ambas obras sufrieron ajustes drásticos: a la Malla 513C se le recortaron $6.265.160.671, mientras que a la Malla 535 de Corrientes, $705.966.454.

Detalles de la traza: Ruta Nacional N° 12.

Tramo: Desde el acceso a General Galarza hasta la intersección con la Ruta Nacional N° 131 y la Ruta Provincial N° 32 (en cercanías de Crespo y Nogoyá).Extensión: Abarca aproximadamente 150 kilómetros (entre el Km 274 y el Km 401).Departamentos afectados: Gualeguay, Tala y Nogoyá.

Ruta Nacional N° 11 (Chaco y Formosa). El documento lista diversas obras en ejecución sobre este corredor, como el sistema C.Re.Ma (Malla RN11D) en el Chaco con un 36,59% de avance. Además, para la provincia de Formosa, asegura que las obras de la Autovía mantienen vigencia tras la firma de un acuerdo en marzo de 2025 para la continuidad de los trabajos. Se aplicaron quitas millonarias y transversales a la RN 11 moviendo $3.792.204.444, incluyendo $852.118.870 para la construcción de su autovía y $525.028.444 para las obras de la Malla 544.

Ruta Nacional N° 16 (Salta). El Informe 145 documenta como obra activa la repavimentación en el tramo Joaquín V. González – Empalme RN 9/34, reportando un 69,04% de avance físico. Sin embargo, en la DA 20/26 se transfieren fondos por $824.480.616 para esta misma obra. [placa9]Estos casi $30.000 millones son parte de más de $97.000 millones reasignados en el mantenimiento y construcción de rutas nacionales que figuraban en el Presupuesto 2026. Lo cual supone, además de otros recortes sensibles en educación, salud, planes sociales, seguridad y FF.AA., la incapacidad de un Estado para mantener en condiciones las rutas nacionales, lo cual luego afectará a vidas humanas en accidentes de tránsito, y generará entorpecimiento y dificultades para la producción, el turismo y la comunicación: un costo que también afecta a la economía de nuestra nación.