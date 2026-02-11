 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Educación

Destacan la importancia del transporte escolar rural para más de 10.000 estudiantes

En una reunión donde participaron el CGE, el Instituto Becario y el secretario de Transporte, se abordaron diferentes programas para seguir trabajando en conjunto y asegurar la concurrencia de unos 10.500 estudiantes de zonas rurales y periurbanas.

11 Feb, 2026, 20:27 PM

El director del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Abordaron diferentes programas para seguir trabajando en conjunto. También participó del encuentro el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren.

 

En la Casa Central del organismo, las autoridades provinciales realizaron una recorrida por las distintas áreas del Instituto, dialogando con los trabajadores para interiorizarse sobre cómo se llevan adelante los distintos programas y servicios con que cuenta el Becario.

 

Allí, Berdiñas, Cuenca y Steren abordaron el trabajo mancomunado que se realiza para que el transporte escolar rural asegure la trayectoria escolar a más de 10.500 estudiantes de zonas rurales y periurbanas.

 

El titular del CGE subrayó como "positiva" la reunión. Cuenca valoró el encuentro "para aunar criterios, conocer mejor el funcionamiento general y seguir realizando una tarea eficiente".

 

"Con Mariano (Berdiñas) hicimos hincapié en el esfuerzo que realiza el Estado provincial. Como nos pide nuestro gobernador, Rogelio Frigerio, trabajamos para garantizar que todos nuestros chicos estén en las aulas de nuestras escuelas".

 

Finalmente, Cuenca dijo: "Hablamos la importancia de las becas que impulsa el Instituto; y ya comenzamos a trazar nuevos objetivos con la mirada puesta en lo que será nuestro calendario 2026".

Educación

