Con 50 entierros de carnaval, se despiden los corsos Matecito

Este viernes comienza el fin de semana largo con la realización del tradicional festejo de cierre de los corsos populares, en el Corsódromo, desde las 21 horas.

Esta noche la ciudad vivirá una nueva edición del Entierro de Carnaval, una celebración que cada año convoca a vecinos y visitantes en el Corsódromo.

El desfile comenzará con la agrupación municipal del área de Adulto Mayor, Esencialmente Divertidos. Luego se presentarán los ganadores en el rubro Murga, Los Cocoliches; a continuación, los ganadores en Conjunto Carnavalesco, Vieja Fantasía; y seguidamente la agrupación invitada Comparsa Esperanza, de Pueblo Cazes.

Más tarde será el turno de los 50 entierros, conformados por vecinos que esperan esta noche festiva para compartir su creatividad a través de los personajes centrales del cuadro: La Llorona, La Viuda, El Muerto, La Corona, El Sacerdote y el Ataúd.

Como novedad, el jurado estará distribuido en distintos sectores del Corsódromo, acompañando el recorrido para garantizar una evaluación integral de cada presentación. Los premios —primero, segundo y tercer puesto— consistirán en dinero en efectivo y se anunciarán esa misma noche, una vez finalizado el desfile. Las planillas de evaluación estarán disponibles en los días siguientes en el Museo del Carnaval para quienes deseen consultar sus resultados.

El cierre estará a cargo de Eme Cumbia y habrá máquina de espuma para acompañar el final de la celebración.

La entrada general tendrá un valor de $4.000 y se podrá adquirir en el lugar. Los menores de 12 años no abonan ingreso. Las sillas estarán disponibles dentro del predio a un costo de $2.000 cada una, bajo la misma modalidad que las cuatro noches de Corsos Populares Matecito. Además, habrá servicio de cantina.

El Entierro de Carnaval marca el cierre de una temporada de trabajo colectivo y compromiso vecinal. Con el Corsódromo dispuesto para la ocasión, la ciudad se prepara para vivir una noche que reafirma una tradición profundamente arraigada en su identidad cultural.

