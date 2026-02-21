Falleció Rolando Menescardi, exdirigente de AGMER

El siguiente es el comunicado.

Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, juntamente con la APDH de Gualeguay, la RODHER, AGMER, CTERA y CTA, despedimos al amigo Rolando Menescardi, que ha muerto en Gualeguay.

Compañero de muchas luchas, no escucharemos ya su voz, inconfundible y hermosa, tan recordada por compañeros y compañeras.

Rolando, "el Gordo “, terminada su formación docente en Gualeguay, marchó a Río Negro a ejercer de maestro. Allí este cristiano postconciliar se formó en la acción y la reflexión como militante activo en su Sindicato.

En la conducción de AGMER integró la Comisión Provincial. Fue Secretario de Prensa en los 90. Desde esa Secretaría difundió con su voz profunda y potente, a través de casetes, documentos, consignas y resoluciones que llegaban a todos los departamentos y a los Medios masivos de Comunicación.

Al volver a Gualeguay formó parte de la APDH hasta la hora de su muerte. Durante años nos acompañó en marchas y actividades, desplazándose desde su ciudad con otros compañeros.

Manso, grandote y afectuoso, el Gordo Menescardi era de una vanguardia ingenuo- heroica que nunca abandonó, ya que fue un setentista inclaudicable.

Posteriormente la enfermedad lo redujo a su casa, pero siempre siguió activo en la reflexión y la comunicación. Capaz de conversar por las noches con otros insomnes, compartiendo dudas y actividades con el mismo entusiasmo y generosidad de espíritu.

De alpargatas y mate en las Marchas, plantado fuerte y sonriente, el gordo nos seguirá acompañando con su fuerza y su voz nos contagiará en el camino renovado por Memoria, Verdad y Justicia.

MADRES DE PLAZA DE MAYO GUALEGUAYCHÚ