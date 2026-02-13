 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad PARITARIAS

El gobierno provincial convoca a docentes y estatales para abrir la paritaria 2026

El inicio será el jueves 19 de febrero con los estatales ATE y UPCN y el lunes 23, con los gremios docentes AGMER, AMET, UDA Y SADOP.

13 Feb, 2026, 18:31 PM

El gobierno provincial informó que dará inicio al proceso de paritarias correspondientes al año 2026. Con los gremios estatales será el jueves 19 de febrero; y con los docentes, el lunes 23.

 

En ese marco, fueron convocados para el próximo jueves 19, a las 14, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a fin de comenzar las instancias formales de negociación salarial.

 

Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el lunes 23, a las 16. En esta oportunidad participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

 

Los encuentros marcarán el inicio de la paritaria 2026 y forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.

PARITARIAS

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores

