Amplio despliegue de la Policía de Entre Ríos permitió el hallazgo de las dos personas buscadas en Paraná

El comando unificado estuvo integrado por los Bomberos Voluntarios y Zapadores, trabajadores municipales, rescatistas, guardavidas y todo el personal policial. De ese modo se conformó un equipo de trabajo unificado que alternó y adapto los recursos y la búsqueda a medida que las condiciones del lugar fueron cambiando con el correr de las horas.

El operativo de búsqueda de las dos personas -madre e hija- movilizó a más de 130 funcionarios policiales, se caracterizó por una articulación integral con cada grupo de trabajo y combinó el despliegue físico en terreno con tecnología de avanzada. Este equipamiento más el trabajo articulado con las distintas fuerzas dio celeridad al operativo de búsqueda.

Las distintas direcciones de la policía pusieron a disposición herramientas y especialización. La Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, La Dirección de Prevención de Delitos Rurales, la Dirección de Logística y Administración Pública, la Dirección de Institutos Policiales, Policía Científica y la Departamental Paraná lideraron la logística territorial, apoyadas por la labor de la División 911 y Video Vigilancia en el monitoreo de perímetros y la División General de Coordinación Estratégica, que actuó como el eje central para el mapeo y la optimización de los rastrillajes.

Los grupos especiales y los Bomberos Zapadores llevaron adelante las tareas más riesgosas en los sectores de agua y escombros, mientras que la División Montada y Canes resultaron fundamentales para el rastreo en las zonas de espesa vegetación y en las márgenes del arroyo. Asimismo, la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal aportó el análisis de campo necesario para orientar los esfuerzos hacia los puntos de mayor probabilidad de hallazgo.

Por su parte los guardavidas, Bomberos Voluntarios recorrieron las distintas zonas con mayor caudal de agua y el personal de la municipalidad de Paraná gestionó la logística y traslados de equipos y recursos técnicos durante las jornadas de búsqueda.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos