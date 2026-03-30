Habilitan un nuevo tramo de la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos continúa impulsando obras estratégicas para mejorar la infraestructura vial en la provincia. En ese marco, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la habilitación de un nuevo tramo de la Ruta Nacional 18, luego de las gestiones articuladas con el Gobierno nacional.

"Desde el primer día venimos trabajando junto con el Gobierno Nacional para avanzar en la recuperación de las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia", expresó el mandatario en sus redes, al referirse al avance sostenido de obras clave para la conectividad entrerriana.

En ese sentido, recordó que a los trabajos en la Ruta Nacional 12 y la reciente concesión de la Autovía 14 -la primera concretada durante la actual gestión- se suman ahora los avances sobre la Ruta Nacional 18, una traza cuya ejecución comenzó hace más de 15 años y que se encuentra próxima a su finalización.

Como resultado de estas gestiones, quedó habilitado un nuevo tramo que se extiende desde el kilómetro 106, en cercanías del puente sobre el arroyo Tigrecito, hasta el kilómetro 135, en la intersección con la Ruta Provincial 6. Se trata de un avance significativo en una obra considerada clave para fortalecer la conectividad, mejorar la seguridad vial y potenciar el desarrollo productivo de la provincia.

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