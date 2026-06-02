UNER jerarquiza el deporte para el desarrollo del bienestar estudiantil

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) continúa jerarquizando al deporte como una política fundamental para el desarrollo del bienestar estudiantil, un aspecto que se refleja en la reciente creación de la Subsecretaría de Deportes en la universidad. En ese marco, el rector Juan Manuel Arbelo realizó una recorrida en Paraná y Oro Verde, junto a autoridades de las facultades que funcionan en ambas localidades. En dicha recorrida visitó la residencia estudiantil de Paraná, acompañado de estudiantes quienes comentaron sobre la organización y dinámicas de convivencia entre los residentes. Además, en el mismo predio se encuentra con un avance del 60% la obra de un Gimnasio Polideportivo y SUM, que consta de una superficie de 750 metros cuadrados.

El rector se refirió al valor del deporte en la vida universitaria y expresó: “Pensamos en una política de deportes para la UNER con una mirada integradora, para que pase a formar parte de la vida de nuestros estudiantes. Hay mucho por hacer más allá del juego. Entendemos que el deporte también debería contribuir a la salud mental, con más espacios de esparcimiento y recreación, y por ello la decisión de avanzar con la creación de la

Subsecretaría de Deportes. Nos interesa mucho la práctica en equipo como el handball, el fútbol, el vóley y el básquet, que pueden integrar a muchos de nuestros alumnos. Desde esa mirada integradora es que el deporte permite conocer la fortaleza de las personas y sumar a su crecimiento. Además de la formación de grado y disciplinar, como universidad también nos interesa formar líderes, en especial para el futuro de la provincia”.

Por su parte, el nuevo subsecretario de Deportes, Emilio Rodríguez, afirmó: “Generamos estas políticas para fortalecer lazos y promover la salud física y mental. Para nosotros es un gran desafío, más que nada por la proyección que ha tenido la universidad a nivel territorial. Poder consolidar una política que abarque a cada una de las unidades académicas y que también sea algo transversal, contemplando a los diferentes claustros. Pensar el deporte desde una mirada inclusiva y que pueda generar un sentido de pertenencia institucional”.

Asimismo, Rodríguez comentó que se proyecta organizar competencias deportivas por regiones y campeonatos internos, que funcionen de forma paralela a los ya tradicionales Juegos Interfacultades. “Nuestra idea es también poder brindar capacitaciones, desde cursos con profesionales de distintas áreas deportivas hasta charlas de deportistas de élite para motivar a nuestros estudiantes. Es un desafío poder generar un espacio de diálogo y trabajo, en conjunto con los docentes y todas las personas que llevan adelante actividades deportivas dentro de la universidad”, agregó.

El desarrollo deportivo en la universidad

En los últimos 8 años, la UNER viene promoviendo y propiciando el deporte universitario, y fortaleciendo las trayectorias integrales de estudiantes.

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