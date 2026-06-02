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Sociedad POLICÍA DE ENTRE RÍOS

Se encuentran abiertas las preinscripciones para la Policía de Entre Ríos

Desde el 2 al 30 de junio se encuentran abiertas las preinscripciones para las carreras de Oficiales y Agentes de Policía de la Policía de Entre Ríos.

2 Jun, 2026, 16:15 PM

Si tenés vocación de servicio, compromiso con la comunidad y el deseo de construir una carrera profesional al servicio de la sociedad, esta es tu oportunidad.

 

📋 Todos los requisitos e información sobre el proceso de inscripción se encuentran disponibles en: www.policiadeentrerios.site

 

💙 Sumate a una institución con historia, valores y compromiso. Tu futuro puede comenzar hoy.

 

 

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