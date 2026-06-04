Mayo seco: las lluvias cayeron casi un 60% respecto al promedio histórico en Entre Ríos

Únicamente algunas áreas del este provincial lograron registrar valores cercanos o superiores a los 75 mm. Por otra parte, Don Cristóbal 1° con aproximadamente 22 días de helada agronómica y 13 días de helada meteorológica fue el sitio con más descenso térmico.

En el informe semanal de la Bolsa de Cereales se analizó el comportamiento de las precipitaciones durante mayo en comparación con el valor esperado según el promedio histórico del período 2004–2025.

La grafica dio a conocer que frente a un promedio histórico de 78 mm, en el quinto mes de este año se registró tan solo 31 mm. “Esto representó un déficit de 47 mm y una reducción cercana al 60 %, marcando el ingreso al trimestre frío bajo una tendencia de lluvias escasas”, describe el texto.

El análisis de la distribución espacial de las lluvias también evidenció anomalías respecto del comportamiento habitual para la época. Normalmente, el este y noreste entrerriano suelen superar los 100 mm en mayo, mientras que el centro y sudoeste oscilan entre 50 y 75 mm.

Sin embargo, durante mayo de 2026 predominaron acumulados inferiores a los 50 mm en amplios sectores del centro, oeste y sur de Entre Ríos. Únicamente algunas áreas del este provincial lograron registrar valores cercanos o superiores a los 75 mm, lo que ubica a la mayor parte del territorio bajo la categoría de “levemente seco”.

Esta baja de precipitación, subraya el informe, también ocurrió en enero cuando la marca fue de 63 mm ante a un promedio histórico de 116 mm, lo que representó una disminución de 53 mm, equivalente al 46 %.

Noches frías y alta frecuencia de heladas agronómicas en Entre Ríos

En el apartado de temperaturas, el estudio indica que los registros máximos promedio estuvieron, en general, dentro del rango histórico registrado entre 2020 y 2025. La excepción se dio durante la primera semana, cuando una irrupción de aire cálido poco habitual para la época provocó un pico de temperatura máxima cercano a los 31 °C.

Al analizar el comportamiento de forma puntual, el informe elaboró un ranking de las localidades que registraron los descensos térmicos más marcados. En ese sentido, el sitio que presentó la mayor incidencia de frío fue Don Cristóbal 1° con aproximadamente 22 días de helada agronómica y 13 días de helada meteorológica. También se destacaron Crucecitas Tercera y Federal, con alrededor de 16 días de helada agronómica.

En un segundo grupo aparecen localidades como Victoria, Hasenkamp, Villa San Marcial, Villaguay, Gualeguay, Nogoyá y Sauce de Luna donde se registraron entre 14 y 15 días con heladas agronómicas, acompañadas por entre 3 y 8 días de heladas meteorológicas. (APFDigital)

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