Más de 70 agentes del Estado provincial fueron capacitados en prevención del suicidio

El ministerio de Desarrollo Humano, junto al ministerio de Salud de Entre Ríos, llevó adelante la primera instancia de capacitación denominada Prevención del suicidio: herramientas para la comunidad, destinada a trabajadores de la secretaría de Políticas de Cuidado y de las áreas de abordaje territorial.

En esta oportunidad, la actividad reunió a más de 70 agentes del Estado provincial y tuvo como objetivo brindar herramientas para el acompañamiento, la escucha y la construcción de estrategias de prevención desde una perspectiva comunitaria e intersectorial. Durante la apertura, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, valoró el trabajo articulado entre áreas del Estado y destacó la importancia de generar herramientas para quienes tienen contacto cotidiano con la comunidad.

"Me parece importante que podamos trabajar estos temas de manera interministerial, sobre todo quienes tenemos contacto directo con nuestros ciudadanos. Esta capacitación nos permite obtener herramientas para acompañar mejor. El suicidio sigue siendo muchas veces un tema tabú, y es importante poder hablarlo responsablemente, con sensibilidad y formación", expresó.

En ese sentido, Berisso remarcó la necesidad de fortalecer la empatía y el cuidado tanto en los espacios laborales como en el trabajo cotidiano con los vecinos: "Que podamos escuchar más, cuidarnos entre nosotros y también acompañar a quienes atraviesan situaciones de padecimiento".

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, destacó la importancia de generar espacios de formación y diálogo para abordar una problemática compleja que atraviesa a toda la sociedad. "Tenemos que empezar a hablar de estos temas con responsabilidad y generar herramientas de contención y acompañamiento. La capacidad de escucha, sin juzgar, es fundamental. No se trata de hablar solamente de enfermedad, sino también de potenciar aquello que promueve el bienestar físico, psíquico y social. Por eso es tan importante promover espacios de cuidado y prevención", señaló.

Cabe señalar que la capacitación forma parte de una serie de tres encuentros impulsados conjuntamente entre ambos ministerios, orientados a fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para el abordaje integral de la salud mental y la prevención del suicidio.

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