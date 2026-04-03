Fuerte aumento de fiebre chikungunya en varias provincias argentinas

La fiebre chikungunya en Argentina registró un fuerte aumento de casos en las últimas semanas, lo que encendió la alerta sanitaria ante la expansión del virus y la presencia del Aedes aegypti en distintas regiones del país. En ese marco, las medidas que se están reforzando en el norte del país apuntan, ahora, a evitar que el brote se siga extendiendo dada la presencia del mosquito transmisor que esa enfermedad comparte con el dengue.

La mayor carga de esta infección viral que, por el momento, sigue desplazando al dengue esta temporada se mantiene en el norte del país, con epicentro en localidades de Salta. Ahí, de una semana a otra, se duplicaron las confirmaciones. El tablero de seguimiento nacional ya incluye, geolocalizados, los 413 casos confirmados y otros 25 probables notificados desde esa provincia, comparado con 270 hasta hace dos semanas.

En otras jurisdicciones, en tanto, los primeros casos que se están detectando ya son directamente personas sin antecedente de viaje reciente (autóctonos). Esto indica que hay transmisión local del virus por la presencia del mosquito vector Aedes aegypti, por lo que la recomendación es descacharrar y eliminar potenciales criaderos, que pueden ser hasta los lugares menos pensados.

Los síntomas son parecidos a los del dengue y los motivos de consulta están siendo fiebre, dolor articular intenso, que puede o no ir junto con dolores musculares o de espalda, cefalea, vómitos y decaimiento general. En uno de cada dos casos, aparece sarpullido, según informó esta semana el Ministerio de Salud de Tucumán al actualizar a 36 los positivos identificados al momento. Hay que evitar la automedicación y consultar en el centro de salud más cercano para reducir riesgos. De acuerdo con lo que van informando las jurisdicciones, no se están viendo complicaciones graves.

Con la aparición de casos importados en Salta en el área de cruces fronterizos con Bolivia, el Ministerio de Salud de la Nación instó al sistema sanitario a estudiar para fiebre chikungunya a no menos de un 30% de los pacientes que den negativo para dengue. Con eso, también se empezaron a detectar los casos en Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero o Chaco.

También están reportando positivos San Luis, Córdoba y la ciudad y la provincia de Buenos Aires. La semana pasada, el Ministerio de Salud de Santa Fe le donó a la cartera tucumana 40.000 repelentes producidos en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) provincial ante el riesgo de proliferación de mosquitos en el área con inundaciones por las últimas lluvias.

Momento de mayor presencia

Eso es para confirmar un “cambio de patrón de circulación viral” con respecto a otras temporadas. Según indicaron a La Nación desde la cartera nacional, el país está en el momento de mayor presencia del mosquito vector. “Hay preocupación y se está trabajando con las provincias, sobre todo en el noroeste, para contener el brote y evitar la expansión a otras jurisdicciones”, confirmaron ante la consulta.

El Ministerio de Salud Pública salteño actualizó que la mayor concentración de los 438 casos -entre confirmados y probables- detectados hasta hace dos días está en Salvador Mazza, seguido de Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Colonia Santa Rosa, Embarcación, El Quebrachal, Apolinario Saravia, Joaquín V. González, Las Lajitas, Salta Capital, Tartagal, Aguaray, Cerrillos, Rosario de la Frontera, Campo Quijano, El Galpón y General Güemes.

En tanto, Tucumán actualizó sus datos en los últimos días a 36 casos, Jujuy a 18, Catamarca a 11 y Santiago del Estero a 20, según pudo relevar este medio. A hace dos semanas, también entre casos confirmados y probables, autóctonos o importados la provincia de Buenos Aires ya registraba 16 y la Capital, cinco; Córdoba, dos: San Luis y Chaco, uno cada distrito.

Así, la cifra a nivel país superaría al menos los 540 casos de chikungunya, comparado con 348 que llegaron a ser informados esta semana en el Boletín Epidemiológico Nacional para una decena de provincias. En tanto, los casos bajo sospecha (en estudio para confirmar o descartar) ascienden a 4003. Para dengue, hay 1295 casos en esta etapa clínica y 38 confirmados al momento.

Fuente:elonce.com

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