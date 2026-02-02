Una mujer y su nieto resultaron con lesiones por despiste en Ruta 14

Un accidente vial se produjo este lunes a las 11:00 hs, en la Autovía N°14, km 23, sentido Buenos Aires a Entre Ríos.

Vehículo Involucrado

- FORD ECOSPORT, conducido por una mujer de 62 años con domicilio en Colonia Elia, acompañada por su nieto de 15 años con domicilio en Buenos Aires (ambos con lesiones)

Descripción del Incidente

- El vehículo circulaba desde Buenos Aires hacia el domicilio de la conductora y, al parecer, perdió el control y chocó contra el guardarrail.

Acciones de los Bomberos

- Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas (móviles N° 27 y 24) acudió al lugar y asistió a los ocupantes hasta la llegada de la ambulancia del Hospital Centenario.

Colaboración

- Policía de Abigeato

- Policía 7ma. y Criminalística de Gualeguaychú

- Gendarmería Vial Ceibas

- Ambulancia Hospital Centenario Gualeguaychú

- Auxilio mandado por el corredor vial

Regreso a Base

- Las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresaron a las 12:52 hs.