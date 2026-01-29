Hallaron sin vida a un médico entrerriano tras caer de un edificio en Santa Fe

La localidad entrerriana de Federal amaneció con una profunda conmoción tras confirmarse la muerte del joven médico Manuel Protto, de 29 años, quien fue hallado sin vida en la vía pública luego de caer desde un edificio en la ciudad de Santa Fe, donde se desempeñaba profesionalmente en el Hospital José María Cullen.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes, frente a un edificio ubicado en la intersección de calle Santa Fe al 1500 y 3 de Febrero, en el barrio Sur de la capital santafesina. Cerca de la 1.05, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia del cuerpo de una persona en la calle, lo que motivó un inmediato despliegue policial y sanitario.

Al arribar al lugar, una ambulancia del servicio de emergencias constató que el joven presentaba lesiones compatibles con una caída desde altura. En el lugar también trabajaron efectivos policiales, peritos forenses y personal del Departamento Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las primeras pericias.

Minutos después, las autoridades confirmaron que se trataba de un médico de 29 años, oriundo de Federal, que cumplía funciones en el Hospital Cullen. De acuerdo a testimonios de sus compañeros de trabajo, el joven había ingresado a cumplir guardia alrededor de las 20 de ese mismo martes, pero se retiró pocos minutos después sin dar aviso, lo que generó preocupación entre sus colegas.

Fuente: El Once