El hospital instalará una posta sanitaria en Costanera durante el fin de semana de carnaval

Con el compromiso de cuidar la salud de los gualeguaychuenses y de todos los turistas que visiten la ciudad durante el fin de semana largo de Carnaval, desde el Hospital Centenario se montará una posta sanitaria en la zona de la costanera.

En coordinación con las distintas autoridades municipales y de seguridad encargadas de los operativos de control durante este fin de semana largo, que se espera una importante afluencia de visitantes, desde la Dirección del Hospital se dispondrá de una posta sanitaria ubicada en la plazoleta frente al puente Méndez Casariego.

La misma, que funcionará de 10 a 00hs. desde el viernes 13 al martes 17 de febrero, contará con la presencia de dos médicos y tres enfermeros, y estará equipada con todos los elementos necesarios para atender todo tipo de urgencias.

Además, habrá una ambulancia dispuesta en el lugar para realizar traslados inmediatos al hospital en el caso que la complejidad del cuadro lo requiera.

De esta manera, el Hospital Centenario en conjunto con las áreas municipales y de seguridad trabaja en equipo para brindar una atención coordinada, efectiva y de calidad en post del beneficio de nuestra comunidad.

