 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad TURISMO

Entre Ríos lleva este viernes el modo verano a la capital del país

El gobierno entrerriano, a través de las Secretarías General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y de Turismo, presentará la temporada estival 2026.

27 Nov, 2025, 20:04 PM

Será a las 10:30 en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y tendrá una mesa de exposición encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.

 

La actividad estará destinada a medios de comunicación, creadores de contenidos, referentes del sector turístico, autoridades nacionales, provinciales y municipales. Se desarrollará desde las 10:30 en la sede entrerriana, ubicada en Suipacha 844, e incluirá una activación simultánea en la vía pública protagonizada por la mascota oficial, El Carpincho.

 

La presentación tendrá como punto central la campaña "Carpincheá tu verano en Entre Ríos", que posiciona a El Carpincho como imagen de la temporada, y un panel expositor que reunirá al gobernador Rogelio Frigerio, al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y al secretario de Turismo provincial, Jorge Satto.

 

De manera simultánea, la promoción en el microcentro porteño será a bordo de un colectivo de la firma Flecha Bus identificado con la campaña de verano, que recorrerá puntos estratégicos llevando a El Carpincho, promotores turísticos y representantes de las microrregiones entrerrianas, con el objetivo de generar presencia directa en la vía pública.

 

La realización marcará el inicio de la agenda de promoción que la Secretaría de Turismo entrerriana desplegará en los principales mercados emisores del país y la región de cara a la temporada estival.

 

Fuente: AIM Digital

Temas

TURISMO TEMPORADA CAMPAÑA ROGELIO FRIGERIO ACTIVIDAD

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso