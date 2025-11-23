Vuelco en ruta 12: iban de vacaciones a Brasil, pero volcaron en Ceibas

El siniestro vial ocurrió este sábado, en el km 145 de la Ruta Nacional N°12, en sentido sur-norte.

En el automóvil viajaba una pareja de 65 y 60 años respectivamente, ambos domiciliados en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

El conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando en el préstamo, cerca de los árboles.

Al llegar al lugar una unidad de Bomberos Voluntarios de Ceibas, encontraron a los ocupantes que habían salido por sus propios medios, resultando sin lesiones y aguardando la llegada del auxilio de Vialidad Nacional.

En el lugar trabajó personal policial de Ceibas, Gendarmería Nacional puesto Ceibas y Bomberos Voluntarios de Ceibas

