 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad SINIESTRO VIAL

Vuelco en ruta 12: iban de vacaciones a Brasil, pero volcaron en Ceibas

Una pareja mayor que se dirigía de vacaciones a Brasil en un automóvil Ford Ecosport, sufrió el vuelco del vehículo en ruta 12, en inmediaciones de Ceibas.

23 Nov, 2025, 12:06 PM

El siniestro vial ocurrió este sábado, en el km 145 de la Ruta Nacional N°12, en sentido sur-norte.

En el automóvil viajaba una pareja de 65 y 60 años respectivamente, ambos domiciliados en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

 

El conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando en el préstamo, cerca de los árboles.

 

Al llegar al lugar una unidad de Bomberos Voluntarios de Ceibas, encontraron a los ocupantes que habían salido por sus propios medios, resultando sin lesiones y aguardando la llegada del auxilio de Vialidad Nacional.

 

En el lugar trabajó personal policial de Ceibas, Gendarmería Nacional puesto Ceibas y Bomberos Voluntarios de Ceibas

Temas

SINIESTRO VIAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso