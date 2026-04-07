Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

De este modo, el gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos, entendida como una política pública que salva vidas y amplía derechos. Así, la provincia se consolida como una jurisdicción activa y comprometida dentro del sistema nacional de trasplantes.

El Ministerio de Salud, a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), informó que en el primer trimestre de 2026 se concretaron 24 procesos de donación de órganos y tejidos, permitiendo que más de 50 personas accedan a un trasplante. Este desempeño posiciona a la provincia con indicadores favorables en relación con la media nacional, de acuerdo a los datos reportados por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

Con estos operativos, la provincia de Entre Ríos completó el mes de marzo alcanzando una tasa de 7.52 donantes por millón de habitantes, lo que la ubicó como la segunda jurisdicción a nivel nacional. Estos resultados reflejan una política sanitaria sostenida que prioriza la donación y el trasplante como parte de una estrategia integral de salud pública. El fortalecimiento del sistema se apoya en la capacitación continua de los equipos de salud, la sensibilización comunitaria y la ampliación de la red de efectores involucrados en los procesos de donación.

En este sentido, se destacó que los últimos operativos se llevaron adelante, no solo en el hospital San Martín de Paraná, históricamente referente provincial, sino también en instituciones privadas de alta complejidad como el Sanatorio La Entrerriana y la Clínica Modelo, consolidando un esquema de trabajo articulado entre el subsector público y privado.

Asimismo, en la última quincena de marzo se concretaron procesos de donación multiorgánica en hospitales estratégicos de la costa del Uruguay, como el Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay; y el Centenario, de Gualeguaychú. Ambos establecimientos cuentan con Unidades Coordinadoras del Cucaier, integradas por equipos especializados que intervienen en la detección y cuidados críticos de potenciales donantes, y la coordinación logística de cada operativo.

Desde la cartera sanitaria se subrayó que cada proceso de donación implica un despliegue interinstitucional complejo, en el que participan no solo profesionales de la salud, sino también equipos de emergencias, fuerzas de seguridad, personal aeroportuario y bomberos. La articulación eficiente de estos actores, bajo protocolos establecidos, resulta clave para garantizar que los órganos lleguen a destino en tiempo y forma.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos