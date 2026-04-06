La muerte del enfermero: problemas de corazón, tres teléfonos y un llamativo cambio post mortem

Desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 a cargo de la investigación de la muerte del enfermero hallado en Palermo, se informó que el adelanto de la autopsia determinó que la muerte se produjo de 3 a 5 días antes del examen forense, por una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”. No se registraron lesiones traumáticas y la víctima presentaba una patología cardiovascular preexistente.

El informe forense indica que el cuerpo presentaba una venopuntura con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, sin otras lesiones traumáticas ni indicios de heridas defensivas. Asimismo, se estableció que la persona fallecida se encontraba en posición sentada al momento de su muerte y que padecía una patología cardiovascular preexistente.

En relación con la data de fallecimiento, los profesionales estimaron que el deceso ocurrió en un intervalo aproximado de entre tres y cinco días previos a la autopsia, realizada el 4 de abril de 2026 a las 8.

Durante la inspección del lugar, en la cocina se observó una caja pequeña de cartón con ampollas —dos de ellas rotas parcialmente y llenas y una tercera en el cesto de basura vacía—, una jeringa y un guante de látex. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares —marcas iPhone, Samsung y Xiaomi— que los familiares los reconocieron como pertenecientes a la persona fallecida y cuya peritación se encuentra en curso.

En cuanto a las sustancias halladas —entre ellas propofol 10 mg, fentanilo 0,5 mg y lidocaína—, la fiscalía dispuso medidas para determinar su trazabilidad, origen y eventuales responsabilidades vinculadas a su forma de obtención.

El contenido de las ampollas abiertas fue remitido al Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, donde será analizado el próximo 13 de mayo. Se estima que los resultados preliminares estarán disponibles en un plazo de siete días hábiles, el cual podrá extenderse en caso de resultar necesario repetir las pruebas, expresa el informe oficial.

Paralelamente, en medios nacionales se difundió que, Eduardo Bentancourt poseía distintas cuentas en redes sociales, donde exhibía sus fotos en el perfil, lo que facilitó la búsqueda y “sumó un nuevo elemento de incertidumbre que se viralizó en las últimas horas cuando se conoció una foto del rostro del enfermero”.

El perfil de X que utilizaba Bentancourt, identificado con el usuario @eduxxx_33, dejó de ser visible para el público general poco después de que se conociera su muerte. Hasta ese momento, se trataba de una cuenta abierta según cuentan sus seguidores y era accesible para cualquiera que ingresara al enlace. El cambio a modo privado impide ahora conocer qué tipo de publicaciones realizaba, con quién interactuaba y si había dejado mensajes recientes que pudieran aportar datos sobre su estado emocional o sus vínculos.

Bentancourt en X

En la descripción de su perfil, no hablaba sobre su profesión, solo contaba cuál era su signo zodiacal, su orientación sexual, invitaba a otros usuarios para hacer colaboraciones para su cuenta en OnlyFan y cerraba la presentación con una frase en inglés: you are perfect because you are consistent, you are art because you are trying [eres perfecto porque eres coherente, eres arte porque lo intentas], publica La Nación

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